Ezber Bozan, bu hafta Gladyo'nun tarikat ve cemaatler üzerine yaptığı çalışmalara büyüteç tutuyor

Ömrü, Nurcuların içerisinde geçen ve lider konumlara kadar yükselen Yazar Mustafa Kaplan, Ulusal Kanal'da Mustafa İlker Yücel'in sorularını yanıtlıyor.

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Ezber Bozan, bu hafta Gladyo'nun tarikat ve cemaatler üzerine yaptığı çalışmalara büyüteç tutuyor.

Ömrü, Nurcuların içerisinde geçen ve lider konumlara kadar yükselen Yazar Mustafa Kaplan, Mustafa İlker Yücel'in sorularını yanıtlıyor.

  • Gladyo ve CIA Said Nursi’nin bazı talebeleriyle nasıl irtibata geçti, Risale-i Nurlar değiştirildi mi?
  • MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun, Yaşar Tunagür'ün Ankara'da Özel Harp Dairesi'nden Reşat Taylan'ın ve Albay Şükran Özkaya'nın Nurcular üzerindeki çalışmaları neler?
  • Yeni Asya'da Mehmet Kutlular'ın önüne konulan istihbarat dosyası...
  • Nurcular farklı kollara ayrılırken temel fikir ayrılığı neydi? Bugün bu ayrılıklar ne aşamada
  • FETÖ’vari yapılanma içinde olduğu bilinen bazı Nurcu gruplar var. Devlette Nurcu tehlikesi var mı?
  • Diyanet’in Tarikatlar Raporu’nda Süleymancıların da yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu belirtiliyor. Yabancı devlet bağlantılı cemaat ve tarikatlar nasıl bir tehlike barındırıyor? Bununla nasıl mücadele edilir?
  • Medreselerde dağıtılan dolarlar...
  • "Yalanlar, dalavereler, ayak oyunları, espiyonaj faaliyetleri..."

İzlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/live/Fr0Dku2UZmI?si=OV8waV7IrLDDq-iM 

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