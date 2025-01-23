Fenerbahçe Lyon maçını canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi maçı büyük bir heyecanla devam ediyor. Fenerbahçe ile Lyon takımları karşı karşıya gelecek... Maç ile ilgili pek çok ayrıntı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Lyon maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

Avrupa Ligi’nde tur atlamak isteyen Fenerbahçe, Lyon mücadelesine odaklandı. Özellikle ligde ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını azaltan Fenerbahçe, Avrupa mücadelesine moralli çıkacak. Sarı-lacivertlilerde gözler Dzeko, Szymanski, Tadic, En- Nesyri gibi yıldızlarda olacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En Nesyri

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20:45'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lyon maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.