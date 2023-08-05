Fenerbahçe'nin Maribor kadrosu açıklandı!
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya'nın köklü kulübü Maribor ile kozlarını paylaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin maç kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirdiği kadroda yeni transferler Mert Müldür, Rodrigo Becao gibi taraftarın heyecanla beklediği isimler de yer aldı.
İŞTE SARI LACİVERTLİLERİN KADROSU!
Sarı-lacivertli takımın UEFA’ya sunduğu listede Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacak.
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