Fenerbahçe'nin Maribor kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirdiği kadroda yeni transferler Mert Müldür, Rodrigo Becao gibi taraftarın heyecanla beklediği isimler de yer aldı.

İŞTE SARI LACİVERTLİLERİN KADROSU!

Sarı-lacivertli takımın UEFA’ya sunduğu listede Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor ile 10 Ağustos Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaşacak.