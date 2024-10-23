FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme! Çiftliğe iş makineleri getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından cenazesinin nereye gömüleceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme! Çiftliğe iş makineleri getirildi
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim'de ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki St. Luke's Hastanesi'nde öldü.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken örgüt mensupları, Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapıyor.

Örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makinelerinin getirildiği görüntülendi. Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme! Çiftliğe iş makineleri getirildi - Resim : 1

Fethullah Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

Elde edilen diğer görüntülerde ise kazılan bir çukurun başına Gülen'in kardeşlerinden Mesih Gülen'in getirildiği ve bir sandalyeye oturduktan sonra kazı işlemini izlediği görülüyor.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme! Çiftliğe iş makineleri getirildi - Resim : 2

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, cenazenin perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan çiftlik kampında, Gülen'in daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülmesi bekleniyor.

Elebaşı Gülen'in cenaze namazını Suat Yıldırım'ın kıldırması öngörülüyor.

Cenazeye katılmak üzere örgütün farklı ülkelerden bazı önde gelen isimleri yola çıktı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesiyle ilgili yeni gelişme! Çiftliğe iş makineleri getirildi - Resim : 3

FETÖ elebaşının aile üyelerinin cenazeye bir arada katılarak hızla ayrışan yapıya ilişkin "birlik" mesajı vermesi ve örgütün, "Gülen'in son anları" başlığıyla bazı yazılı paylaşımlar yapması bekleniyor.

Öte yandan FETÖ elebaşı Gülen'in yazılı bir vasiyet bıraktığı da örgüt üyeleri arasında yoğun şekilde konuşuluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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