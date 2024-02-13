FETÖ Elebaşından diriliş videosu: Kime mesaj verdi?

Gülen, konuşmakta güçlük çektiği videosunda, ‘Yeniden Diriliş’ mesajı verdi. FETÖ elebaşının yeni çıkan kitabının kapağında da dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.



Nefes nefese güç bela konuştu; ne dediği zar zor anlaşılırken bile üstü kapalı tehditler savurdu.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Amerika’daki evinde örgüt mensuplarıyla sohbetine ait yeni bir video yayınladı.



Hareket etmekte ve konuşmakta zorlandığı görülen Gülen, videodaki kısa konuşmasında örgüt üyelerine seslenerek ''yeniden diriliş'' mesajı verdi.



FETÖ elebaşı Gülen'in Mehmet Akif Ersoy'a ait “Gölgeler / Bir Gece” başlıklı şiirden alıntı yapması da dikkat çekti.



FETÖ elebaşının bu alıntıyla, 15 Temmuz Darbe Girişiminin kilit ismi firari FETÖ’cü Adil Öksüz'e mesaj gönderdiği yorumları yapıldı.



Terörist Fethullah Gülen’in son kitabının kapağında da ‘açılan kapı’ ve ‘ışık’ tasvirlerine yer verildi. Benzer bir kapak, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden 2 ay önce Sızıntı dergisinde de yer almıştı.



Kitaptaki göndermeler sadece kapakla sınırlı değil…Kitabın adı; Kuran’ın Sihirli Ufku, Yusuf Suresi... Hazreti Yusuf’un yaşam öyküsü, tutsaklıktan sonra iktidar ve güç elde etmeyi temsil ediyor. Gülen’in kitap ile cezaevlerindeki örgüt üyelerine mesaj gönderdiği değerlendiriliyor.