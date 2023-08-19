FETÖ kumpasının sorumluları yargılanmıyor! Dosya 9 yıldır rafta

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 'Ergenekon'da kumpas' soruşturmasını resmen açtı. Dosya tek savcıda fakat aradan 9 yıl geçmesine rağmen, soruşturmada bir milim ilerleme sağlanamadı. Ergenekon Davası Avukatlarından Zeynep Küçük bu süreci “Ergenekon soruşturması uyutuldu!" olarak değerlendirdi.

FETÖ kumpasının sorumluları yargılanmıyor! Dosya 9 yıldır rafta
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014 yılında açtığı 'Ergenekon'da kumpas' soruşturmasında 9. Yıl geride kaldı.

Aradan geçen 9 yılda tamamlanmayan soruşturmada üst düzey isimler tahliye bile edildi.

Onlardan biri de Ergenekon davasının eski özel yetkili hakimi Hasan Hüseyin Özese. Geçtiğimiz günlerde Özese sadece örgüt üyeliği cezasını çekip Adli kontrol olmaksızın cezaevinden tahliye edildi.

Balyoz, Poyrazköy gibi tertiplerdeki bazı kumpasçılar yargılanıyor. Ancak bütün dosyalar davaya dönüşemedi. Hatta Özese'nin de muhatabı olduğu soruşturma dosyalarından biri hâlâ raflarda.

Ulusal Kanala konuşan Ergenekon Davası Avukatlarından Zeynep Küçük’e göre, Ergenekon'da kumpas” soruşturması dosyası, Danıştay cinayetinin FETÖ işi olduğunu da kanıtlayacaktı ancak hiçbir ilerleme kaydedilmeden dosya bekletiliyor.

Ayrıca dosyada yer alan isimlerden bazıları kısa süreli bir cezanın ardından serbest bırakılırken çoğu hakkında hiçbir işlem yapılmadan serbestçe dolaşıyor veya firar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında 9 yıldır bekleyen soruşturma dosyası ise örgütlü olarak işlenen cinayetler, bunun sonucunda kurulan kumpas ve yargılama süreciyle ilgiliydi. Özese ve diğer hakim savcılar bu soruşturmanın şüphelileri arasında.

Avukat Zeynep Küçük, davanın 9 yılda hangi noktaya geldiğinin açıklanmasını istedi.

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