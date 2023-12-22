FETÖ Neden Mehmet Ağar'a Saldırıyor? Halil Nebiler Ulusal Kanal'da Açıkladı

Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi'nde Nebiler önemli açıklamalarda bulundu. Nebiler Mehmet Ağar ile görüştüğünü belirtti. Ağar Hakan Şükür'ün iftiraları ile ilgili Nebiler'e önemli açıklamalar yaptı.

Halil Nebiler Mehmet Ağar ile Ne Görüştü?

Nebiler görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

- Ben Mehmet Ağar'ı 1985'ten beri tanırım. Nereden tanırım? Polis adliye muhabirliği yaparken tanıştım. Ama hayatımda bir kere müdürüm dememişimdir. Mehmet demişimdir. Dün akşam aradım. 'Hapiste yatmamışsınız iddiası nedir' dedim? Hakan Şükür için. 'Soytarı' dedi. 'İlk kaçtığı zaman benimle ilişki kurmak istedi. Beni aradı. Cevap vermedim. Bahsettiği kişi yani cezaevi müdürü de mahkeme tarafından FETÖ'cülüğü onanmış biri. Bakın görün beni neye dayanarak suçluyor' dedi.

Hakan Şükür'ün İftiralarına Karşı Ağar Halil Nebiler'e Ne Açıklama Yaptı?

Hakan Şükür'ün iftiralarına karşı Ağar, Halil Nebiler'e şu ifadeleri kullandı:

- Benim gibi adama yapılacak en büyük hakarettir Hakan Şükür'ün ifadeleri.

Halil Nebiler konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

- Hakan Şükür'ün açıklalam yaptığı kanal 'Bold Medya'. Sunucu da Cevheri Güven, yani FETÖ'cülüğü bilinen biri. Ağar'ı siyaset açısından eleştiririm, ama 'Sivast'ten ötesini verelim' diyeceğini asla düşünmüyorum. Hakan Şükür'ün içinde bir kin kalmış olacak ki böyle bir iftiraya başvurdu. FETÖ'cü olmanın kuralı çok rahat iftira atabilmektir.

Ne Olmuştu?

FETÖ firarisi Hakan Şükür, FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Bold Medya'ya yaptığı röportajda Mehmet Ağar'ın "Sivas'tan ötesini verelim" ifadelerini kullandığını iddia etmişti.