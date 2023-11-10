FETÖ Sanığı Eski Uzman Çavuş Yakalandı! Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasıyla Aranıyordu

Yurt içinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Adana'da önemli bir operasyona imza atılarak eski uzman çavuş yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ çatı davası kapsamında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 31 yaşındaki eski uzman çavuş Ali Okumuş'un kentteki bir hücre evinde saklandığını belirledi.

TEM operasyon timi, 7 yıldır aranan Ali Okumuş'un saklandığı merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki hücre evine termal kameralı dron desteğiyle operasyon düzenledi.

Bu sırada kaçma girişiminde bulunan ve polislere direnen Ali Okumuş, etkisiz hale getirilip emniyete götürüldü.

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı bünyesinde yer aldığı ve darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı girişini kapatanlar arasında bulunduğu öne sürülen Okumuş, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.