FETÖ’nün askeri ve öğrenci yapılanmasına operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, FETÖ’nün “askeri ve öğrenci mahrem yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışma kapsamında operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün hücresel yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen 7 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı verildi.

HÜCRESEL İLETİŞİM AĞI VE BYLOCK BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme sistemleri üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zanlıların FETÖ’nün hücresel iletişim ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık şekilde arandıkları, ve daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantı kurdukları belirlendi.

Ayrıca, Bank Asya hesap hareketlerinde örgütsel işlem trafiği bulunduğu ve ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği de tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslere sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri baskınlarda 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fetö
