FETÖ'nün Ulusal Kanal Korkusu

Ulusal Kanal’ın 1 Aralık gecesi yaşadığı kesinti, Şırnak’taki FETÖ'cüleri harekete geçirdi. Fethullahçıların gizli örgüt yazışmalarında Ulusal Kanal yayınının kesilmesinden duyulan sevinç yansıdı.



Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruhullah Öz, FETÖ'cü rektör Abdurrahim Alkış'a sevinç mesajı attı. Ancak kısa süre sonra Ulusal Kanal'ın yayının başlaması Fethullahçılarda moral bozukluğu yarattı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal'ın FETÖ’nün nefesini kestiğini vurguladı.



Bursalı, Ulusal Kanal'ın gür sesinin çıkmaya devam etmesi için herkesi "Çözüme Ortak Ol" kampanyasına destek olmaya çağırdı.



