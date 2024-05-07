FETÖ'ye 8 ilde operasyon

İzmir merkezli 8 ilde Terör örgütü FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

FETÖ'ye 8 ilde operasyon
Editör: Yağmur Biçen
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"MAHREM" YAPILANMADA YER ALANLAR YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan 13 şüpheli belirlendi.

11 KİŞİ YAKALANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, İzmir merkezli, İstanbul, Samsun, Diyarbakır, Şırnak, Sakarya ve Denizli illerinde gece saat 01.00'de, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 13 kişiden 11'i yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma birimlerine sevk edilirken, 1'i yurt dışında olduğu öğrenilen 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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