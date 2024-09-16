Fıçıda bulunan ceset Profesöre ait çıktı, oğlu tutuklandı

Dün sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi’ndeki çöp sahasına giden belediye işçileri, plastik bir fıçıda bağlı ve çıplak bir erkek cesedi buldu. Bunun üzerine jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çürümeye başladığı anlaşılan ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsi sonucunda, cesedin Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu tespit edildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekipleri, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz’e ulaştı. Şüpheli, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Doludeniz, nöbetçi hakim tarafından tutuklandı.

Oğuz Doludeniz’in, babasıyla arasındaki sorunlar nedeniyle bir süre evden uzaklaştığı ve döndüğünde babasını ölü bulduğunu, ardından cesedi fıçıya yerleştirip bir taksiyle Bozyazı’daki çöplüğe bıraktığını ifade ettiği öğrenildi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici ya da kesici alet izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin adli tıp incelemesi sonrası netleşeceği bildirildi.