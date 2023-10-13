Filistin’de Can Kaybı Bin 900’e Yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900’e yükseldiği belirtildi.

Filistin’de Can Kaybı Bin 900’e Yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda bilanço artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 900’e yaralananların sayısının 7 bin 696’ya yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 614’ünün çocuk, 370’inin ise kadın olduğu kaydedildi.

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