Filistin'li yazar 55 yıllık kütüphanesinin tahrip edilmesinden korkuyor!

Filistinli araştırmacı ve yazar Hüsnü Attar, 55 yıldır binbir emekle topladığı, çok sayıda kişinin araştırmalarında müracaat ettiği yüzlerce kitabın İsrail saldırılarına hedef olmasından, yakılmasından endişe duyuyor.

Filistin Kitapçılar Birliği ve Filistin Ulema Heyeti üyesi olan Attar, yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılara maruz bıraktığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'taki kütüphanesine ilişkin endişelerini paylaştı.

Kütüphanesinin yarım asrı geride bıraktığını kaydeden Attar, 1970'li yılların başından bugüne kadar aktif şekilde kullanıldığını aktardı.

Attar, kütüphanesinde çok sayıda ve farklı alanlardan binlerce kitap ve araştırma yazısı olduğunu ifade etti.

Attar "Yarım asırlık kütüphane çok sayıda araştırmacıya, akademisyene; ayrıca yüksek lisans ve doktora araştırmalarına ev sahipliği yapıyor." dedi.

Kütüphanede kendisinin de uzun saatler geçirdiğine işaret eden Attar, şunları söyledi:

"Burası benim için de aynı zamanda bir ilim üssü. Burada elde ettiğim ilimle 105 kitap yazdım. Bunlardan 99'u PDF formatında yayınlandı."

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDAN ENDİŞELİ!

Attar, İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylardan ve Refah kentinin karşı karşıya bulunduğu tehditler karşısında düşüncelerinin çok karışık olduğunu, endişeli olduğunu dile getirdi.

"İsrail'in saldırıları sebebiyle kütüphanenin zarar görmesinden, yakılmasından endişe ediyorum." diyen Attar, şunları aktardı:

"Tehditlerden korumak için kütüphaneyi taşımak, kitapları satmak gibi çözümler bulmaya çalıştım. Kütüphaneyi ilana koydum fakat kitaplar sadece akademik kuruluşlara satılacak, kişilere değil.

"KİTAPLARIMI KORUMAK İSTİYORUM"

Kitapları para kazanmak için ya da artık ilimden uzaklaşmak istediğim için satışa çıkarmadım. Sadece bu kadar çok miktardaki ilim hazinesini korumak istiyorum."

Attar, "Kütüphanede 150 yıl önce basılmış kitapların yanı sıra kapsamlı kütüphanelerde veya üniversite kütüphanelerinde olmayan kitaplar bile var. Bunun için kütüphanenin üzerine titriyorum; onları korumaya çalışmak için gayret sarf ediyorum." dedi.