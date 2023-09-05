Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı! Dört sivil yaralandı

PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine bağlı Kabbasin beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırı! Dört sivil yaralandı
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Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine bağlı Kabbasin beldesine düzenlediği saldırıda 4 sivil yaralandı.

4 SİVİL YARALANDI

PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde, Münbiç'te işgalindeki Ureyme bölgesinden Kabbasin'e karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yaptı.

PKK/YPG'nin dün de ülkenin kuzeydoğusundaki Tel Abyad ilçesinin güneyindeki Salihiye köyüne gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmıştı.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pkk ypg # deaş # Fırat Kalkanı bölgesi # suriye
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