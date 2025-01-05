Aile hekimleri 3'üncü kez iş bırakacak: Bu kez eyleme kamuda çalışan tüm doktorlar da katılacak

Aile hekimliği çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakacak.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Aile hekimleri 3'üncü kez iş bırakacak. Bu kez eyleme kamuda çalışan tüm doktorlar da katılacak. 6-10 ocak tarihleri arasında Türkiye'nin bütün şehirlerinde iş bırakacak olan aile hekimliği çalışanları, yürürlüğe giren aile hekimliği yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyor.

Aile hekimliği çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım'da üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde beş gün iş bırakmıştı. Aile Hekimliği çalışanlarının yapacağı eyleme ikinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları da katılıyor. İkinci ve üçüncü sağlık çalışanları 8 Ocak Çarşamba günü aile hekimliği çalışanlarına destek olmak için Türkiye genelinde iş bırakacak.

Ulusal Kanal'a konuşan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, yeni yönetmeliğin hekimler ve bakanlığın ortaklığında tekrar yapılmasını talep ettiklerini söyledi:

6-10 Ocak'taki eylemlerimizin devam etmesi de bizim bu isyanımıza, bu serzel işimize, bu çözüm talebimize bakanlığın bir yanıt vermemiş olması, bizle birlikte istişare edip bir çözüm yolu bulmaya yanaşmaması, eylemlerimizin devam etmesinin sebebidir.

 Ulusal Kanal'ın mikrofon uzattığı aile hekimliği çalışanları şu açıklamaları yaptı

  • Kamuoyu bize anladı, vatandaş bizi anladı, hastalarımız bizi anladı ama ne yazık ki bakanlık bizi anlayamadı
  • Bu yeni çıkan yönetmelikte de ne yazık ki çok net bizleri sıkıntıya sokacak, meslektaşlarımızın meslek onuruna dokunacak, çalışma şartlarını daha da zorlaştıracak, mali ve özlük haklarını ne yazık ki azaltacak maddeler var.
  • Can güvenliğimiz olan bir ortamda sağlık ve şiddetin önlendiği bir ortamda sağlık hizmeti verebilmek istiyoruz. Aldığımız mesleki bilgilerimizi hastalarımıza aktarabileceğimiz bir ortamda sağlık hizmeti verebilmek istiyoruz. Bir hastaya 1-2 dakika değil 10 dakika 15 dakika zaman ayırabilmek istiyoruz

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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