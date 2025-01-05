Aile hekimleri 3'üncü kez iş bırakacak. Bu kez eyleme kamuda çalışan tüm doktorlar da katılacak. 6-10 ocak tarihleri arasında Türkiye'nin bütün şehirlerinde iş bırakacak olan aile hekimliği çalışanları, yürürlüğe giren aile hekimliği yönetmeliğinin geri çekilmesini istiyor.

Aile hekimliği çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için 6-10 Ocak tarihleri arasında üçüncü kez iş bırakacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım'da üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde beş gün iş bırakmıştı. Aile Hekimliği çalışanlarının yapacağı eyleme ikinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları da katılıyor. İkinci ve üçüncü sağlık çalışanları 8 Ocak Çarşamba günü aile hekimliği çalışanlarına destek olmak için Türkiye genelinde iş bırakacak.

Ulusal Kanal'a konuşan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ahmet Kandemir, yeni yönetmeliğin hekimler ve bakanlığın ortaklığında tekrar yapılmasını talep ettiklerini söyledi:

6-10 Ocak'taki eylemlerimizin devam etmesi de bizim bu isyanımıza, bu serzel işimize, bu çözüm talebimize bakanlığın bir yanıt vermemiş olması, bizle birlikte istişare edip bir çözüm yolu bulmaya yanaşmaması, eylemlerimizin devam etmesinin sebebidir.

Ulusal Kanal'ın mikrofon uzattığı aile hekimliği çalışanları şu açıklamaları yaptı