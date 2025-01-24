Galatasaray Ahmed Kutucu transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladığını KAP'a bildirdi. Galatasaray futbolcu için Eyüpspor'a 5.962.500 EUR transfer bedeli ödeyecek.

Sude İnak Sude İnak
Galatasaray Ahmed Kutucu transferini KAP'a bildirdi
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KAP'a yapılan duyuru şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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