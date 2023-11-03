Gazeteci Tolga Şardan Tutuklandı

Gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı. 1 Kasım'da Ankara'da tutuklanan Şardan, İstanbul'a nakledildi.

Gazeteci Tolga Şardan Tutuklandı

Tutuklu gazeteci Tolga Şardan, tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden, İstanbul'a nakledildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Şardan'ın 31 Ekim'de kaleme aldığı "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu gerekçesiyle resen soruşturma başlatmıştı.

1 Kasım'da Ankara'da tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilen T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan, Marmara cezaevine nakledildi.

Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına, erişim engeli getirildi.

Adalet Bakanlığı konuya ilişkin 3 müfettiş görevlendirdi.

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# tolga şardan # MİT # cumhurbaşkanlığı
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