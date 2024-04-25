Gazze gösterilerine ABD'deki George Washington ve Georgetown üniversiteleri de katıldı!

ABD'de başkent Washington'da bulunan Georgetown ve George Washington üniversitelerinde okuyan öğrenciler de katıldı.

Gazze gösterilerine ABD'deki George Washington ve Georgetown üniversiteleri de katıldı!
Editör: Metehan Gül

ABD'de ülke genelindeki üniversite kampüslerine yayılan "İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki" eylemlerine başkent Washington'da bulunan Georgetown ve George Washington üniversitelerinde okuyan öğrenciler de katıldı.

Gazze gösterilerine ABD'deki George Washington ve Georgetown üniversiteleri de katıldı! - Resim : 1

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Georgetown ile George Washington üniversitelerinde bazı öğrenciler, sabah saatlerinde kampüslerinin bahçesinde toplanmaya başladı.

Georgetown Üniversitesinin ana kampüsünün ortasında yer alan büyük bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Özgür Filistin" ve "Gazze'de hemen ateşkes" sloganları attı.

BAZI ÖĞRENCİLER ÇADIRLAR KURDU!

Ellerinde taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki İşgalci İsrail saldırılarına tepkilerini ortaya koyan öğrenciler, daha sonra toplu halde George Washington Üniversitesi (GW) kampüsüne doğru yürümeye başladı.

Başkentin en büyük üniversitelerinden George Washington Üniversitesi'nin ana kampüsündeki bahçede bir araya gelen yüzlerce öğrenci de sloganlar atarak Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

GW güvenlik görevlileri ise çevrede güvenlik önlemleri alarak öğrenci temsilcilerine sabah saat 07.00 ile akşam 19.00 arasında kampüste gösteri yapabileceklerini ve bu saatler dışında gösteri izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bahçede daha fazla çadır kurmak üzere hazırlık yapan öğrencilerin olması ve diğer üniversite kampüslerinde olduğu gibi eylemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# abd # washington # işgalci israil
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