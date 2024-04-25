Gazze'de BM ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı!

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric açıklama yaptı. BM ekibinin Gazze Şeridi kıyısında inşa edilecek olan iskele bölgesini ziyaret ettiği sırada ateş açıldığını belirterek, ekibin bir süre sığınakta saklandığını aktardı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM ekibinin Gazze Şeridi kıyısında inşa edilecek olan iskele bölgesini ziyaret ettiği sırada ateş açıldığını aktararak, ekibin bir süre sığınakta saklandığını açıkladı.

Dujarric, iki merminin ekibin yaklaşık 100 metre uzağına isabet ettiğini belirterek, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını söyledi ve ekibin ziyaretine devam ettiğini açıkladı.