Gıda dağıtımcısına sahte polis tuzağı: 50 bin TL gasp Etiler, tutuklandılar

İzmir'in Bornova ilçesinde, gıda olayı yapan bir minibüs çakarlı araçlarla takip edip "polissiz" durdurarak durduran ve dağılıp 50 bin TL nefesi kesilen 7 şüpheli, Manisa'da patlama operasyonuyla yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gıda dağıtımcısına sahte polis tuzağı: 50 bin TL gasp Etiler, tutuklandılar
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 Mahkemeye çıkarıldı şüpheliler tutuklandı. Olay, 21 Eylül'de Bornova'da Belkahve Tüneli çıkışında meydana geldi. İki otomobile çakarak polis süsü veren şüpheliler, gıda faaliyeti yapan kapalı kasa bir minibüsü takip etti.

Minibüsü durduran kişiler, polisin iddiasını göstererek arama yapıp sonra darp etti ve araçtaki 50 bin TL'yi nefesi kesilerek kaçtı. Şüphelilerin daha sonra yangın tehdidi ile 200 bin avro talep ettiği de ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla şüpheliler U.Ö. (26), TH (19), BK (23), S.Ç. (24), DP (19), KK (25) ve MT (24) gözaltına alındı. Manisa'da eş zamanlı operasyonlarla karşılaşan şüphelilerin evlerinde çakarlı araçlar da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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