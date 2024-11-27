Gıda fiyatları yükseldi! Artış yüzde 67'yi buldu

Birleşik Kamu-İş’in gıda fiyatları endeksi kasım ayı raporunu açıkladı. Rapora göre; son 54 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatlarında kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatlarında bir yıllık artış ise yüzde 67,1 oldu.

Bu artış, vatandaşların bütçelerine olan etkisini daha da belirgin hale getiriyor.

GEÇEN YILIN FİYATLARI KATLANDI

Gıda fiyatlarında bu yılın ilk on bir aylık döneminde ise toplam yüzde 57,3 oranında artış yaşandı. Geçen yılın aralık ayındaki fiyatlara göre ekmek-pirinç-un-bulgur-makarna fiyatları kasımda yüzde 38,6, et-balık harcamaları yüzde 35,7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 24,4, yağ fiyatları yüzde 57,4, meyve fiyatları yüzde 145,2, sebze fiyatları yüzde 172,1, bakliyat fiyatları yüzde 27,8, diğer ürünlerin fiyatları yüzde 36,3 oranında yükseldi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 67,1

Bu yıl kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 44,7, et-balık fiyatlarında 40,8, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 28,4 oranlarında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 61,9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 142,4, sebze fiyatları ise yüzde 253,4 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 32,1, diğer gıda fiyatları ise yüzde 39,6 oranında zamlandı. Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon ise yüzde 67,1 oranında arttı."