Gizli kamera nasıl tespit edilir? Hangi alanlarda gizlenmiş olabilir? Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun anlattı.

Sapanca'da bir Bungalov işletmesinde bulunan gizli kamera tatile planları yapanları endişelendirdi. Bir otel odasında gizli kamera olduğunu nasıl anlayabiliriz. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun Ulusal Kanal'a anlattı.

Sapanca'da tatil için kiralanan bungalovda bulunan gizli kamera, bu kadarına da pes dedirttirdi. Tatile çıkmak için gün sayan vatandaşlar "Gizli kamera nasıl tespit edilir?" ve "Hangi alanlarda gizlenmiş olabilir?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Mesela odada ayna varsa parmağımızla aynanın üzerini çizip çünkü ayna saydam mı değil mi? Arkasında ne var anlayabilmek için cama bir temas etmemiz lazım. ikincisi içeride saksı oyuncak peluşlara dokunmak suretiyle içeride kamera var mı yok mu bakmamız lazım. Ya da duvarda delik varsa onun içine bakmak suretiyle çeşitli tedbirler alabiliriz.

Ulusal Kanal'a konuşan Adli Bilişim uzmanı İsa Altun, vatandaşların kaldıkları odalardaki gizli kamerayı cep telefonuyla tespit edilebileceğini anlattı.

Bu kameralar zaten genelde kızıl ötesi ışık yayıyor. Kırmızı mor çeşitli renklerde. Ortamın karanlık olmasına dikkat ederek, özellikle telefona yüklediğiniz casus uygulamasıyla veya normal cep telefonlarınızla bu kameraları tespit edebilirsiniz.

Altun, otelde veya aparatta kalacak vatandaşların odaya girdikleri andan itibaren neler yapması gerektiğini anlattı.

Odaya girdiğimizde ilk yapacağımız şey bu kumandaların içindeki lambalar olacaktır. Eğer bu lambalar çok rahat çıkıyorsa, burada bir casus materyali olabilir. Yine televizyonun içerisinde şu gördüğünüz ışıklarla beraber başka ışıklarda varsa casus yazılımın olabileceğini gösterir. Yine dikkat etmemiz gereken yer prizler. Bu prizlerin içerisine bakmamız lazım. Ya da telefonla ve uygulamayla bakmamız lazım. Bunlar mutlaka enerjiyle çalışır. Fişleri çıkartıp geri takalım, ve gözümüze çarpan bir yer varsa kontrol edelim.

Gizli kameraların ayrıca WİFİ kutularına ve yangın alarm sistemleri gibi yerlere de monte edilebileceğini söyleyen Altun, genellikle en çok klimalara konulduğuna dikkat çekti.