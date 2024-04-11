Göbeklitepe ziyaretçi rekoru kırdı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin bugün günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi.

Göbeklitepe ziyaretçi rekoru kırdı!
Editör: Metehan Gül

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin bugün günlük ziyaretçi rekoru kırdığını bildirdi. 

Göbeklitepe'yi bugün tam  11 bin 454 kişi ziyaret etti. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri, bugün 11 bin 454 ziyaretçiyle tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırdı. İlginize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz." ifadesi kullanıldı.

GÖBEKLİTEPE'NİN ÖNEMİ!

Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan Göbeklitepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde, birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluşturmaktadır. İnsanın avcı toplayıcı olarak yaşamını sürdürdüğü bir dönemde, ileri düzeyde mimarlık gerektiren tapınaklar inşa etmesi tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Tarih öncesi insanın inanç dünyasını yansıtan, animist figürlerle zenginleştirilmiş tapınaklar Göbeklitepe’yi arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri olmasını sağlamıştır.

Göbeklitepe ziyaretçi rekoru kırdı! - Resim : 1

2018 GÖBEKLİTEPE YILI İLAN EDİLMİŞTİ!

Yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olan avcı ve toplayıcı insan toplulukları zamanında, şehir hayatına henüz geçmeden inşa edilen ilk tapınak olan Göbeklitepe, son yılların "en büyük arkeolojik keşfi" olarak gösterilmektedir. Yaklaşık 12 bin yıl öncesinde nasıl tasarlandığı hala cevap bulamayan tapınak, Mısır Piramitleri'nden ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 7 bin 500 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmektedir.

BBP Genel Başkanı Destici 'Kurucu lider partisini bırakırsa, o parti birliğini koruyamaz!'BBP Genel Başkanı Destici 'Kurucu lider partisini bırakırsa, o parti birliğini koruyamaz!'Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Göbeklitepe # ziyaretçi akını # rekor # şanlıurfa
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar açıklaması
YSK Başkanı açıkladı! O itirazlar kabul edildi
YSK Başkanı açıkladı! O itirazlar kabul edildi
Doğu Perinçek'ten İsmail Henniye'ye başsağlığı mesajı
Doğu Perinçek'ten İsmail Henniye'ye başsağlığı mesajı
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu
Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'nin cezası belli oldu
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı!
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı!
Öne Çıkanlar AK Parti'de zihinlerini ABD'ye teslim edenler kim? | ULUSAL HABER AK Parti'de zihinlerini ABD'ye teslim edenler kim? | ULUSAL HABER Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı... Meteoroloji uyardı! O şehirler için kuvvetli sağanak uyarısı...