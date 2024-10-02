"Göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği! Türkiye ile Irak anlaşmaya imza attı

Türkiye ile Irak arasında iş birliğine gidiliyor. İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye'de bulunan Iraklı vatandaşların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sağlanacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
"Göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği! Türkiye ile Irak anlaşmaya imza attı
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Türkiye ile Irak arasında önemli bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanlığı arasında "göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Buna göre, mutabakat zaptı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Irak Cumhuriyeti Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faiq Jabro tarafından imzalandı.

"Göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği! Türkiye ile Irak anlaşmaya imza attı - Resim : 1

İş birliği mutabakat zaptıyla Türkiye'de bulunan Iraklı vatandaşların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sağlanacak.

Göç yönetiminde daha sürdürülebilir ve güvenli bir yaklaşımın amaçlandığı mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz ve yasa dışı göçün etkin bir şekilde engellenmesi için iş birliği yapılacak.

İmza törenine ayrıca Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi ve Irak Göç İşleri Genel Müdürü Safaa Hussein Ahmed katıldı.

"Göç ve gönüllü geri dönüş" konusunda iş birliği! Türkiye ile Irak anlaşmaya imza attı - Resim : 2

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için işbirliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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