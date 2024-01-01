Göçmen Kaçakçılarına Geçit Verilmedi! Kalkan-6 Operasyonunda 121 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güvenlik güçleri insan kaçakçılığı ile mücadeleye devam ediyor. 31 Aralık Yılbaşı gecesi İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik “Kalkan-6” operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracında 156 uzman personel operasyon ve denetimde görev aldı. Düzenlenen “Kalkan-6” operasyonunda 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildi ve 121 düzensiz göçmenin yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” sözleriyle operasyonların devamına yönelik mesaj verdi.