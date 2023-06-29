GÖREV Vakfı'ndan OdaTV'nin iddialarına yalanlama

Odatv.com'dan Hürrem Elmasçı, Aydınlık ve Ulusal Kanal arasında bir çatışma olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Yazısında Ulusal Kanal'da Aydınlık gazetesinin alınmasının yasaklandığını öne süren Elmasçı'ya yanıt GÖREV Vakfı Başkanı Erkan Önsel'den geldi. Önsel, yaptığı yazılı açıklamada Elmasçı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

GÖREV Vakfı Başkanı Erkan Önsel'in açıklaması şu şekilde:

Odatv.com ‘da Hürrem Elmasçı ismi ile yayınlanan “Gazete almayı yasakladı. Ulusal Kanal Aydınlık'a karşı... Perinçek kime teklif götürdü” başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır.

Görev Vakfı bünyesinde yer alan Görev Medya'ya bağlı Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal arasında sistem içinde görülen tartışmalar yaşanmaz. İki kurumun da ortak amacı emekten yana bağımsız bir Türkiye için Üreticilerin Milli Hükümetinin kurulmasına hizmet etmektir. Bu uğurda her dönem ABD tertiplerinin hedefi olmuştur. Çalışanları da bu ahlakla fedakarca görevlerini yapmaktadır. Bu bakımdan gazete alımının yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir. Haberde sözde kaynak olarak belirtilen, varlığı bile şüpheli kişi dahil herkes bunun gerçek olmayacağını bilir.

Saygılarımızla.

Erkan Önsel

GÖREV Vakfı Başkanı