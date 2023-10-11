Görev Vakfı'nın Başlattığı Kampanya Büyük Destek Görüyor

Görev Vakfı'nın Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin güçlendirilmesi için başlattığı kampanyaya destek büyüyor. Türkiye'nin öncü üreticileri, "Umuda ortak oldum, Umuda ortak olduk" diyerek kampanya için çağrı yaptı.

Görev Vakfı'nın Başlattığı Kampanya Büyük Destek Görüyor

Görev Vakfı'nın milli medyanın güçlendirilmesi amacıyla, "Umut Var Sen de Var mısın?" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek büyüyor.

Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, üreticilerin sesi olan Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için çağrı yaptı.

Sizde Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi için başlayan kampanyaya 0534 646 09 19-0 534 364 23 24 numaralarını arayarak destek olabilirsiniz.

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