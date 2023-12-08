Görevdeki Şırnak Rektörü'nden Vatan Partisi Genel Sekreterine Suikast Planı Ortaya Çıktı!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı; Parti'nin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Şırnak Üniversitesi Rektörü'nün suikast planını açıkladı. Bursalı'nın yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

ŞIRNAK REKTÖRÜNDEN

VATAN PARTİSİ GENEL SEKRETERİNE

SUİKAST PLANI

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın, Hilmi kod adlı Polisle, FETÖ mensuplarının kullandığı “eagle” isimli haberleşme programını kullanarak yaptığı konuşmaları açıklamaya devam ediyoruz.



İlk bölümde, Rektörün siyah lenovo bilgisayarın belleğini imha ettirdiği, suç delillerini nasıl ortadan kaldırdığını ve YÖK Merkeziyle ilişkilerini açıkladığı konuşmaları yayınlamıştık.



Rektör, konuşmanın devamında Vatan Partisi Genel Sekreteri için nasıl ve hangi yöntemle ölüm talimatı verildiğini yazıyor.

“TALİMAT VERİLDİ”

Rektör, “Prinçeğin havlayan köpeğinin sesini kesmekten başka çare kalmadı. Durmuyor susmuyor bu herif”

Hilmi kod isimli Polis, “bizim arkadaşlar ve hocalar çok tedirgin abi bir çare bulmalı”

Rektör: “Karar çıktı merak etme hususi ekip bitirecek o Özgür şerefsizinin işini. Pazartesi günü sende Ankara’ya git gözlem yap beni haberdar et”

Rektör: “Talimat verildi. Gölgesizler halledecek. Sen gidip gözlem yap hergün eriyormu Özgür alçağı kontrol et”

Hilmi: “Nasıl yani abi tek seferde bitirilmeyecek mi işi?”

“Rektör: Hayır suikast olduğu belli olur t.. Perinçek ülkeyi ayağa kaldırır baş edemeyiz kontrolümüzden çıkar bu iş”

Hilmi: “E nasıl olacak bu iş?”

Rektör: “Gölgesizler Özgürü evine girip ağulacak sende takip edeceksin. Kilo verecek sararacak rengi beti solacak bana gün gün haber etki içim soğusun mahvetti bu adam beni”

“EVİNİN SOKAĞINDA GÖZLEM YAP”

Hilmi: “Tamam abi merak etme Pazar günü Ankaradayım. Tabiki gözlemi nerde yapayım”

Rektör: “Özgürün evini gözetle yeter. Şer yuvası Parti binasına gitme sakın önünde polis var etrafta sivil poliste vardır. Orda birkaç defa görünürsen fark ederler seni evinin sokağında gözlem yap”

Hilmi: “Tamam abi adresi gönder bana sen Farkettirmeden gün gün izlerim ruhları duymaz”

Rektör: (evin açık adresini yazıyor ve evin fotoğrafını paylaşıyor)

Rektör: “Yanlış binayı gözetleme sakın. Dairesine de benden habersiz girme”

Hilmi: “Tamam abi Adresten eminmiyiz bu Perinçekçilerin birçok adresi vardır tuzağa düşmeyelim aman”

“ADRESİ ANKARADAKİ ŞURTİ’DEN ALDIM”



Rektör: “Adres doğru burda kalıyor başka evi yok. Ankara’daki Şurti den aldım. Adresi bu evi burası.

Rektör: “İnşaAllah günden güne eriyecek bitecek. Şurti den aldığım adres civarında yapacağın gözlem senin için Seyr-ü Süluk hikmetinde olacak inşallah”

Hilmi: “İnşallah abi. Sana zarar verenlerin eriyip bittiğini Özgür şeytanının tükendiğini göreyim başka bir şey istemem”

Rektör: “Vazifeni yap gerisini Gölgesizlere bırak. Yüceler herşeyi planladı kahrolacak ibreti alem olacak Özgür. Bana iftira attı Allah belasını verdi diye her yerde yankılanacak arkadaşlara da teselli olacak motivasyon olacak inşallah”



Ankara’da Özgür Bursalı’nın evinin adresini veren Polis kimdir?

Ankara Emniyetinde Özgür Bursalı’nın ev adresini hangi sistemden elde edilmiştir?

Özgür Bursalı’ya ait bilgiler Polnet’ten mi sorgulanmış mıdır?

Bir Polis bunu yaptıysa, hangi tarihte, kimin sorgulandığı rahatlıkla bulunabilmektedir.

VATAN PARTİSİ’NE DİŞ GEÇİREMEZLER



Vatan Partisi, Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçek liderliğinde yarım yüzyıldır FETÖ’nün ciğerini söken Partidir.

FETÖ’nün sızamadığı, giremediği tek kurumdur.

FETÖ’nün cezaevlerini, Silivri duvarlarını yıkan Partidir.

ABD Gladyosunun teslim alamadığı Partidir.

Vatan Partisi’nin kitabında korku yoktur. Vatan emek ve namus vardır. Cesaret vardır. Kimse Türkiye’de Vatan Partisi’ne diş geçiremez. Bu konuşmalar bir ceset olan FETÖ’nün, Abdurrahim Alkış’ın son çaresizlikleri ve çırpınışlarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde, Şırnak’ta Rektörlük makamını işgal eden bu FETÖ’cü zat, oturduğu yerden talimatlar veriyor. Arkasını YÖK’e yaslıyor.

Bedirhan Önem denilen şahıs da aynı talimatları vermişti. Bugün kendisi demir parmaklıkların arkasında ikamet ediyor. Aynı kaderi Şırnak Rektörü başta olmak üzere bütün FETÖ yöneticileri paylaşacaktır.