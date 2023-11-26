Gümrük Kapısında 119 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'ndaki iki araçta 119,7 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

Gümrük Kapısında 119 Kilogram Uyuşturucu Yakalandı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelenin kara, hava ve deniz gümrük kapılarında aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bakan Bolat, paylaşımında "Esendere Gümrük Kapısında görev yapan Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, yurda giriş yapan iki araçta gerçekleştirilen kontrollerde 119,7 kilo afyon sakızı cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir. Başarılı operasyon dolayısıyla, Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gümrük kapısı # uyuşturucu
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