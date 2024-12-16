Gümüşhane'de 5,9 şiddetinde deprem tatbikatı: Gerçeği aratmadı!
Gümüşhane'de 5,9 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre Gümüşhane merkezli depremin ardından, 3 katlı bina içerisinde mahsur kalan 15 kişi için kurtarma çalışması yapıldı.
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Gümüşhane'de "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Tatbikatı" yapıldı. Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Gümüşhane Belediyesinin ulaştırma amirliği binasında düzenlenen tatbikata, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri katıldı.
Senaryo gereği 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binada yangın ihbarı da alan ekipler, alanda dinleme yaparak yaralıların yerini tespit etmeye çalıştı. Güvenlik önlemlerinin de alındığı enkazdaki yaralılar, kurtarma çalışmalarının ardından bulundukları yerden çıkarıldı.