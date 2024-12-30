Günçalı’daki maden davasında karar duruşması gerçekleşti

Tokat’ın Günçalı köyünde, Çal Baba Ormanı’na yapılması planlanan maden ocağına karşı köy halkının başlattığı hukuki mücadelenin mahkeme süreci sona erdi. 30 Aralık 2024’te Tokat İdare Mahkemesi’nde görülen davada, köylüler ve çevre savunucuları, bölgedeki maden arama faaliyetlerine karşı dava açmıştı. Köylüler, bu maden projesinin, hem doğal yaşam alanlarını hem de bölgedeki tarım arazilerini yok etme tehlikesi oluşturduğunu savunmuştu. Mahkeme, kararın 10-15 gün içinde yazılı olarak bildirileceğini açıkladı.

Mahkeme öncesinde ise saat 13.00’te yapılan basın açıklamasına, TEKKON Tokat Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Genel Başkanı Murat İlter ve Milletvekili Kadim Durmaz katıldı.

Yaklaşık bin kişinin katılımıyla yapılan basın açıklamalarında, maden projesine karşı verilen mücadele ve köy halkının desteği vurgulandı.

"DOĞA DOSTU HEMŞEHRİLERİMİZLE BİRLİKTE GÜÇLÜ OLDUK!"

Mahkemenin sona ermesinin ardından, Günçalı Köyü Dernek Başkanı Nuri Güner yaptığı açıklamada, 20 günlük yoğun bir mücadelenin ardından destekçilerine minnettarlığını iletti. Güner, “20 günlük süreçte devamlı destekçi olarak yanımda bulunan aileme, 19 kişilik yönetim kurulu arkadaşlarıma, dışarıdan destek olan dijital ekibe (Alimşah Kaplan ve Melih Olkun), kardeşime, kadın kollarına, gençlik kolu ve başkanına, Günçalı köyü halkına, siyasi parti il başkanlarına, Sayın Milletvekili Kadim Durmaz’a, avukatlarımız İsmail Hakkı Atal ve Seyda Afyoncu’ya, akademisyen Sayın Melike Tepeciğe, Tema Başkanı Oğuzhan Bey’e, Sayın Pir Sultan Başkan Yardımcısı Muharrem Erkan’a, TEKKON Tokat Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Murat İlter ve yönetimine, TOKDEF Başkanı İlhamı Özel ve yönetimine, ATOKDEF Başkanı Aşur Değerli’ye çevre köy dernek başkanlarıma, Günçalı Çevre Komisyonu Başkanı Ali Başak’a, Ataşehir Belediyemize, Kadıköy Belediyesine ve yılmadan, bezmeden işini gücünü bırakıp Tokat’a gelen üyelerimize, güvenliğimizi sağlayan Tokat Emniyeti’ne çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güner, son olarak şunları ekledi: “Haklı davamızda bizleri yalnız bırakmayan tüm doğa ve canlı dostu hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Birlikte güçlü olduk, birlikte kazandık! Şimdi, mahkeme kararını sabırla bekliyoruz.”