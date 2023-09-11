Gündemi sarsan iddia! Muharrem İnce ifşa oldu

Memleket Partisi'nden istifa eden Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mustafa Kemal Çiçek, Ulusal Kanal ekranlarında Muharrem İnce ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Av. Mustafa Kemal Çiçek, daha önce de Mehmetçiğimize ve polisimize iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'na Muharrem İnce'nin sahip çıktığını söyledi. Çiçek şu ifadeleri kullandı: