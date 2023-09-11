Gündemi sarsan iddia! Muharrem İnce ifşa oldu

Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Yakup Arslan'ın sunduğu Başkent Kulisi programında Memleket Partisi'nden istifa eden Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mustafa Kemal Çiçek, Muharrem İnce'nin Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktığını söyledi.

Gündemi sarsan iddia! Muharrem İnce ifşa oldu
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Memleket Partisi'nden istifa eden Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mustafa Kemal Çiçek, Ulusal Kanal ekranlarında Muharrem İnce ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

"BU TWEETİ KALDIR"

Av. Mustafa Kemal Çiçek, daha önce de Mehmetçiğimize ve polisimize iftiralar atan Sezgin Tanrıkulu'na Muharrem İnce'nin sahip çıktığını söyledi. Çiçek şu ifadeleri kullandı:

- Memleket Partisi'nde görev yaptığım esnada Sezgin Tanrıkulu hakkında tweet attığım için Muharrem İnce beni aradı ve 'bu tweeti kaldır.
# muharrem ince # Memleket Partisi # açılımi sezgin tanrıkulu # CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
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