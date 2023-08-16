Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin 10 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

Aralarında firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da olduğu 10 sanığın yargılandığı davada geçtiğimiz aylarda, Hablemitoğlu ailesi tarafından reddi hakim talebinde bulunulmuştu.

Sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesinin "ihsası rey" niteliğinde olduğunu savunan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Bozkır'ın, davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine hükmetmişti.

Barkın'ın bu karara itiraz etmesi üzerine dosya Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Talebi değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, reddi hakim koşullarının bulunmadığına hükmederek, itirazı reddetti ve dosyayı Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Bunun üzerine Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 27 Kasım'da görülmesini kararlaştırdı.