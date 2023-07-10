Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme! Sanık Nuri Gökhan Bozkır firar etmişti

FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde suikaste uğrayarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine Ankara'da devam edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Tutuksuz sanıklar Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mehmet Narin, Levent Göktaş duruşmada salonda hazır bulundu. Başka bir dosyadan tutuklu Enver Altaylı ise cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

HABLETİTOĞLU AİLESİ REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, önceki celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti başkanı, Nuri Gökhan Bozkır hakkında adli kontrol tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Temmuz'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, mahkemenin tahliye kararlarının "ihsası rey" niteliğinde olduğunu savundu.

Adli kontrolle bırakılan Bozkır'ın, davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini öne süren Barkın, reddi hakim talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine, talebe ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine hükmederek, incelemenin tamamlanması için davayı erteledi.