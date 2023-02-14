Hablemitoğlu suikastı sanıkları hakim karşısında

Hablemitoğlu suikastı sanıkları hakim karşısına çıktı. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'nın da bulunduğu 10 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Hablemitoğlu suikastı sanıkları hakim karşısında

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Aydın Köstem, Levent Göktaş, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır ve tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Narin katıldı. sanık Enver Altaylı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

İddianamede, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlanıyor.

Emekli albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelikten 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır ile Mehmet Narin'in "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar 20 yıl sonra hakim karşısına çıkıyorSanıklar 20 yıl sonra hakim karşısına çıkıyorYurt
# Necip Hablemitoğlu # enver altaylı # Levent Göktaş
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