Hac işlemlerinde son tarih uzatıldı! Ali Erbaş açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili açıklama yaptı. Ali Erbaş, işlemler için son tarihin uzatıldığını duyurdu. İşte ayrıntılar...
2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelişmeyi duyurdu.
Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.
Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) September 17, 2024
Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler. pic.twitter.com/6pPNqfFJCk
Kaynak: Anadolu Ajansı