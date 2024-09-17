Hac işlemlerinde son tarih uzatıldı! Ali Erbaş açıkladı

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelişmeyi duyurdu.

Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.