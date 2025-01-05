Hacettepe'de rektörlüğün kapattığı LGBT topluluğu mahkeme kararıyla yeniden açıldı!

Hacettepe Üniversitesi’nin LGBTİ öğrenci topluluğu için aldığı kapatma kararı yargı tarafından iptal edildi. Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi’nin iptal adımına Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. TGB Hacettepe Birimi başkanı İlhami Çevik, LGBTİ topluluğunun yeniden açılmasının cinsiyetsizleştirme ve kimliksizleştirmeye hizmet edeceğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi’nin LGBTİ öğrenci topluluğunu kapatma kararı yargıya takıldı

TGB Hacettepe Birimi başkanı İlhami Çevik "Verilen karar, üniversitemizin yönetmeliğine aykırı olmakla birlikte, üniversitemizdeki arkadaşların yabancılaşmasına, cinsiyetsizleşmesine ve kimliksizleşmesine hizmet etmektedir. Batı emperyalizminin uzantısı olan LGBT'ye kampüslerde alan açılmaktadır. Verilen karar ne Türk hukukuna ne de üniversitemizin yönetmeliğine uymadığı gibi yalnızca Türk gençliğini bölmeye, yabancılaştırmaya ve onları cinsiyetsizleştirmeye itmektedir." dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nde 2013 yılında kurulan Kuir Araştırmaları Topluluğu, 2023 yılında rektörlük tarafından "inaktif" olarak değerlendirilerek kapatılmıştı. Söz konusu topluluk LGBTİ fikirlerinin savunucusu olarak biliniyordu.

Topluluk yöneticileri ise süreci yargıya taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğu hakkında alınan kapatma kararını iptal etti. Yeniden açılmasına izin verdi.



Topluluk mahkemenin kararını "QueerDeer kapatmakla bitmedi. Yani, kırıntılarını gördüğümüz adalet lubunya lehine yerini buldu. Zafer kazandık" diyerek duyurdu.

"Üniversitelerimizde LGBT propagandasına geçit vermeyeceğiz"

Rektörlükten henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan duruma Türkiye Gençlik Birliği sert tepki gösterdi. TGB Hacettepe Birimi başkanı İlhami Çevik, “Üniversitelerimizde LGBTİ sapkınlığına geçit vermeyeceğiz. Türkiye Gençlik Birliği Hacettepe olarak mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun bulmamakla birlikte sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. dedi.