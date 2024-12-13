Hakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı! İşte masaya yatırılan konular

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Dışişleri Bakanlığına geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında kritik bir görüşme gerçekleşti.

HAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan, Blinken'ı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mevkidaşının dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlattı.

Bugün de sabahtan itibaren Blinken ile yoğun bir görüşme içinde olduklarını vurgulayan Hakan Fidan, görüşmedeki iki önemli acil gündem maddesinin Suriye ile Gazze olduğunu söyledi.

Hakan Fidan, görüşmelerinde Suriye'deki yeni durumda, Suriye halkının iyiliği, ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği gibi konularda Türkiye, ABD ve bölgesel aktörlerin yapabileceklerinin ele alındığına işaret etti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE GAZZE MESELESİ ELE ALINDI

Suriye'de istikrarın sağlanmasının önemine değinen Hakan Fidan, "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler, bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk." ifadelerini kullandı.

ABD'li mevkidaşı ile Gazze meselesini de ele aldıklarını belirten Hakan Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle mutabık kaldık." diye konuştu.

Hakan Fidan bölgede Türkiye, ABD ve diğer ortakların ateşkes için çabalarını hatırlatarak, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmeyi sürdürdüğünü ve bölgedeki şiddet sarmalının devam ettiğini vurguladı.

Savunma sanayisi başta olmak üzere ikili konuların da gündeme alındığını aktaran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ın muhtemelen son Ankara ziyaretini yaptığını belirterek, yoğun tempo için teşekkür ettiği ABD'li mevkidaşına bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından Bakanlıktan ayrıldı.