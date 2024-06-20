Hakan Fidan'ın açıklamalarına karşı çıktı! Mehmet Şimşek'ten BRICS açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Serv'in mimarı kuruluş Chatham House'un etkinliğinde konuştu. Şimşek, enflasyona ilişkin açıklamalarda bulunurken diğer yandan Hakan Fidan'ın Çin'de yaptığı BRICS açıklamasına karşı ifadeler de kullandı.

HAKAN FİDAN "AVRUPA BİRLİĞİ'NE ALTERNATİF" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de yaptığı temaslar sırasında BRICS ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Fidan, Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ifade etmişti. BRICS'in Avrupa Birliği'ne iyi bir alternatif olduğunu söyledi. Çin kaynaklarından verilen bilgiye göre Fidan, "Elbette BRICS üyesi olmak istiyoruz. Bu yıl işlerin nasıl gideceğini göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ŞİMŞEK O İFADEYE KARŞI ÇIKTI

Mehmet Şimşek, Atlantik Sistemi'nin merkez düşünce kuruluşlarından olan ve Serv'in mimarı olarak bilinen Chatham House'un etkinliğinde konuştu. Şimşek, Bakan Fidan'ın "BRICS, Avrupa Birliği'ne alternatif" sözlerinin aksine açıklamalarda bulundu. Şimşek, kendisine yöneltilen ve Türkiye'nin neden BRICS'e üye olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. BRICS’in bir diyalog platformu olduğunu ve Türkiye’nin çıkarına uygun olduğu sürece görüşmeler yapabileceklerini belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye'nin Batı ile angajman içinde olduğunu belirterek, Türkiye'nin ana ortağının Avrupa Birliği (AB) olduğu ve AB'den ayrılamayacağını söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK VERDİ

Şimşek, konuşmasında Rusya ile ilişkiler hakkında da bilgi verdi. BRICS+ toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Putin ile görüşmesi, Ukrayna Konferansında Fidan'ın toplantının Rusya'sız yapılmasını eleştirmesi ile yeniden gündeme gelen Türkiye Rusya ilişkilerini baltalayacak açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Rusya önemli bir komşumuz ancak Ukrayna’nın toprak bütünliğüne desteğimiz tam” dedi. Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu öne sürdü. Şimşek, Rusya'ya Batı'nın uyguladığı ambargoya Türkiye olarak uyduklarını belirtti.

ENFLASYON TAHMİNİ

Şimşek, siyasi ve dış ilişkilerle ilgili açıklamalarının yanında enflasyon tahminini de paylaştı. "Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl 10'lu seviyelerin ortasında ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir. Piyasalar da oluşturduğumuz programın enflasyonu dizginlememizi ve düşürmemizi sağlayabileceğine inanmaya başlıyor." dedi.