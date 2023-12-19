Halil Konakçı'nın Şeyh Said'i Savunan Açıklamalarına Tepki

Fransız işgalini savunan imam Halil Konakcı bu kez de İngiliz işbirlikçisi Cumhuriyete karşı bölücü isyanın lideri Şeyh Said'i savundu. Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığıyla bilenen Halil Konakcı'nın sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.

Halil Konakçı'nın Şeyh Said'i Savunan Açıklamalarına Tepki

Kamuoyunda Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı konuşmalarıyla bilinen İmam Halil Konakcı bu kez de Şeyh Said'i savundu.

Diyarbakır’da yeni yapılan bir bulvara İngilizlerle iş birliği yaparak isyan çıkaran Şeyh Said’in adı verilmişti. Bu durum tartışmalara neden oldu.

O tartışmalara imam Halil Konakcı da katıldı. Konakcı, sosyal medya hesabından paylaştığı sohbet kesitinde Şeyh Said'i "İslam Kahramanı" olarak tarif etti.

Şeyh Said'in "dini değerleri" koruduğu iddia eden Konakcı, İngilizlere iş birliği konusunu ise yalanmakla yetindi.

Konakcı'nın açıklamaları kamuoyunda tepki çekti. Atatürk karşıtlığıyla bilinen Halil Konakcı, yakın geçmişte de Fransız işgalini savunan açıklamalar yapmış, Hatay'ın Türk toprağı olmadığını iddia etmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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