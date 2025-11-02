Halit Yukay davasında yeni gelişme│Gemi kaptanına 9 yıla kadar hapis istemi

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldığı “Graywolf” isimli teknesi parçalanmış halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tekneye çarptığı öne sürülen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin tutuklu kaptanı Cemal Tokatlıoğlu’nun, “taksirle ölüme neden olmak” ve “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi.

TEKNESİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere yola çıkan Yukay’ın “Graywolf” adlı teknesi bir süre sonra parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Arama çalışmaları 19 gün sürdü; iş insanının cansız bedeni 23 Ağustos’ta Erdek’in 7 mil açığında, 68 metre derinlikte tespit edildi.

Yukay’ın cenazesinin çıkarılması için 26 Ağustos’ta bölgeye giden Türk Deniz Kuvvetleri’nin kurtarma gemisi TCG Işın, üç gün süren olumsuz hava koşulları nedeniyle demir atamadı. Rüzgârın etkisini yitirmesiyle 29 Ağustos’ta çalışmalara başlanabildi.

Deniz polisi ve Deniz Kuvvetleri’nin insansız su altı robotlarıyla yapılan incelemelerde, 68 metre derinlikteki cesedin sol kolunda mavi kordonlu bir saat olduğu görüldü. Bu detay, Yalova Limanı’ndaki güvenlik kamerası kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulandı. Görüntülerde de aynı saatin Halit Yukay’ın kolunda olduğu tespit edildi.

Kayboluşunun 30’uncu gününde, 3 Eylül’de TCG Alemdar gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Yukay’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından 6 Eylül’de İstanbul’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Halit Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin radar hareketleri incelendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı tespitte, geminin ön kısmında sürtme izleri bulundu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, gemi trafiği ve “Arel 7”nin rotasını mercek altına aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf soruşturma dosyasına eklendi. 4 Ağustos’tan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğrafta geminin burnunda hiçbir iz görülmezken, 5 Ağustos’ta yükünü İzmit’e götürdükten sonra çekilen karede belirgin darbe ve boya aşınması tespit edildi.

İzmit Limanı güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise 5 Ağustos sabahı saat 04.00 sıralarında limana yanaşan “Arel 7”nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatın geminin baş kısmını inceleyip sürtme izlerine baktıkları görüldü. Bu görüntüler ve fotoğraflar da dosyaya dâhil edildi.

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, geminin tahrip olan ön bölgesinden alınan boya örnekleriyle Halit Yukay’ın parçalanan teknesindeki boya kalıntılarının fiziksel olarak eşleştiği saptandı. Raporda, iki örneğin renk ve katman yapısının benzer olduğu belirtildi.

Teknenin seyir bilgilerini kaydeden ve “karakutu” olarak bilinen cihazdan ilk incelemelerde sonuç alınamayınca cihaz detaylı teknik analiz için yurt dışına gönderildi.

KAPTAN İFADE VERDİ

Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebatın bulunduğu, kaptan Tokatlıoğlu’nun ifadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatinde yemeğe indiğini söylediği öğrenildi. Müfettişler, kaptanın “otomatik kaptan” sistemini devreye alarak köprüüstünü kısa süreli terk etmesinin kazaya yol açmış olabileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, Halit Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un, olaydan kısa süre önce telefonda konuştuğu son kişi olduğu belirlendi. Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta İstanbul’da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, tutuklu kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında “taksirle ölüme neden olmak” ve “yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemek” suçlarından toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Erdek Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kabul edilmesi hâlinde yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.