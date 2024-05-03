Hamas heyeti yarın Mısır’a gidecek! İsrail'in ateşkes teklifine verecekleri yanıt ise...

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, yarın Mısır’ın başkenti Kahire’ye gidecek bir heyetin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini söyledi.

Hamas heyeti yarın Mısır’a gidecek! İsrail'in ateşkes teklifine verecekleri yanıt ise...
Editör: Metehan Gül

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakereler yarın Mısır’da devam edecek.

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, bugün İngiliz haber ajansı Reuters’a yaptığı açıklamada, yarın bir heyetin başkent Kahire’ye gideceğini söyledi.

Yetkili, Hamas heyetinin esir takası ve ateşkes anlaşması müzakerelerinde İsrail’in sunduğu teklife yazılı bir yanıt vereceğini belirtti.

Hamas yetkilisi, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# hamas # israil # ateşkes
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