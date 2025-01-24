Hamas, yarın serbest bırakılacak esirlerin isimlerini açıkladı!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli 4 kadın askerin isimlerini açıkladı.

Sude İnak Sude İnak
Hamas, yarın serbest bırakılacak esirlerin isimlerini açıkladı!
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İsrail ile Hamas arasında varılan ve Pazar günü yürürlüğe giren Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasında taraflara düşen sorumluluklar yerine getiriliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak İsrailli 4 esirin isimlerini açıkladı. Yapılan açıklamada, asker olduğu belirtilen esirlerin isimleri “Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa ve Naama Levy” olarak bildirildi.

İSRAİL DOĞRULADI

Esirlere karşılık serbest bırakılacak Filistinli mahkumların listesinin de İsrailli yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yarın serbest bırakılacak esirlerin listesinin arabulucular aracılığıyla alındığı doğrulandı. Açıklamada listeye ilişkin daha sonra bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

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