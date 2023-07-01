Hamidiye su neden önemlidir? Hamidiye su adını kimden aldı?

İBB tarafından HMD olarak üretilen Hamidiye su sosyal medyayı salladı. Pet şişelerin üzerinde Hamidiye yazısı ve lalenin yerine büyük harflerle HMD yazmasına tepkiler gecikmedi. Yazıyı gören vatandaşlar Ecdada saygısızlık adı altında yorumlar yaparak İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Sosyal medyadan olayı gören vatandaşlardan bazıları ise Hamidiye yazısının önemini ve adının nereden geldiğini merak etti. Bu olay ilk değil İBB geldiğinden beri birçok kurumun kuruluşun adını ve simgelerini değiştirdi. Tarihi bir hezimete imza atan Ekrem İmamoğlu Hamidiye su ile bir yenisini ekledi.

HAMİDİYE SU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hamidiye su Osmanlı zamanında açılan kuyulardan elde edilen bir su sistemidir. Yıllardır devlet bünyesinde olan Hamidiye Belediye kültüründe işletmeciliğini devam ettirdi.

Halka daha uygun bir miktarda satılan temiz suyun kuruluşu neredeyse 125 yıldır var. Tarihi öneminden dolayı Hamidiye suya önem verilir.

HAMİDİYE SU ADINI NEREDEN ALDI?

Hamidiye suyun adı ve üzerindeki Lale sembolü 2. Abdülhamit tarafından İstanbul'a miras bırakıldı. 2. Abdülhamit Hamidiye Su Kaynaklarını vatandaşların su ihtiyacını gidermek için çeşme formunda kurdu.

1902 yılında kurulan Hamidiye Su Kaynakları 1979 yılından itibaren anonim şirket olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tesis haline geldi.

2005 yılından itibaren ihracata başlayan şirketin 23 ülkede de kaynak halinde kuruldu. İBB Hamidiye suyun adını değiştirmediklerini yan marka ürettiklerine dair bir açıklamada bulundu. Ancak bu tepkileri azaltmadı.