Hatay'da şiddetli deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi
Hatay'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin detaylarına ilişkin Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden açıklama yapıldı.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan ve söz konusu depremlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra toparlanma sürecinde olan Hatay'da yeni bir deprem meydana geldi.
Hatay'da yaşanan şiddetli sarsıntı sonrası, Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde depremin detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, Hatay'da saat 10.15'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Samandağ olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 5, 2024
BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) https://t.co/Pupkgt1VIi
05.03.2024, 10:15:44 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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