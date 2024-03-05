Hatay'da şiddetli deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük bir yıkıma uğrayan ve söz konusu depremlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra toparlanma sürecinde olan Hatay'da yeni bir deprem meydana geldi.

Hatay'da yaşanan şiddetli sarsıntı sonrası, Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde depremin detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Hatay'da saat 10.15'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Samandağ olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçüldü.