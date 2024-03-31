Hatay'dan ilk seçim sonuçları açıklandı

CHP'nin Lütfü Savaş'ı aday göstermesinden sonra yerel seçim sonuçlarının merak edildiği illerden olan Hatay'da ilk seçim sonuçları açıklandı. İşte ilk sonuçlar...

Hatay'dan ilk seçim sonuçları açıklandı
Hatay'dan ilk seçim sonuçları açıklandı
Editör: Uğur Çam

Hatay halkı, beş yıl boyunca kendilerini yönetecek belediye başkanını seçmek için sandık başına geçti. AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, CHP'nin adayı Lütfi Savaş'ın yarıştığı seçimlerde ilk sonuçlara göre AK Parti adayı önde. İşte seçim sonuçları...

HATAY SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık: %8,5

AK Parti - MEHMET ÖNTÜRK: %45,5

CHP - LÜTFÜ SAVAŞ: %38,2

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31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçları31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonuçlarıSiyaset
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