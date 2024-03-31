Hatay'dan ilk seçim sonuçları açıklandı

Hatay halkı, beş yıl boyunca kendilerini yönetecek belediye başkanını seçmek için sandık başına geçti. AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, CHP'nin adayı Lütfi Savaş'ın yarıştığı seçimlerde ilk sonuçlara göre AK Parti adayı önde. İşte seçim sonuçları...

HATAY SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık: %8,5

AK Parti - MEHMET ÖNTÜRK: %45,5

CHP - LÜTFÜ SAVAŞ: %38,2

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