“Hayasızca hareket” suçlamasıyla yargılanan Manifest grubu için yeni gelişme

“Teşhir suretiyle hayasızca hareket” suçlamasıyla yargılanan Manifest grubu üyeleri hakkında imza zorunluluğunun kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
“Hayasızca hareket” suçlamasıyla yargılanan Manifest grubu için yeni gelişme
Yayınlanma:

“Teşhir suretiyle hayasızca hareket” suçlamasıyla yargılanan Manifest grubu üyeleri hakkında, imza zorunluluğunun kaldırılmasına ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sahne performansları sırasında “hayasızca hareketler” yaptıkları iddiasıyla Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans eden kişiler hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri ile AYDEED sahne adını kullanan sanatçı Ayça Dalaklı’nın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında, “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, 24 Ekim’de verdiği ara kararda sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imza şartını kaldırdı. Ancak yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Manifest grubu üyeleri, soruşturma sürecinde 9 Eylül’de yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı. Grup üyeleri, dava kapsamında hâkim karşısına çıkmadan, dosya üzerinden yargılanacak.

yurtdışı yasağı
Günün Manşetleri
“Terörsüz Türkiye ile kalıcı barış ve kalkınma dönemine giriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu
Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
“TSK kadrolarında görev almaları söz konusu değildir”
“İstanbul Senin” soruşturmasında yeni gelişme!
11 aylık takibin ardından silah kaçakçılığı şebekesi çökertildi
“Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
Çok Okunanlar
Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler Bakanlık 15 firmayı ifşa etti: İşte usulsüzlük yapılan ürünler
Sındırgı depremlerinin ardından yeni tehlike sinyali! Sındırgı depremlerinin ardından yeni tehlike sinyali!
7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyor 7 Kasım'da bu 13 şehre sağanak yağmur geliyor
Emeklilere en yüksek promosyon hangi bankada? Emeklilere en yüksek promosyon hangi bankada?
Meteoroloji saat vererek uyardı! Meteoroloji saat vererek uyardı!