“Hayasızca hareket” suçlamasıyla yargılanan Manifest grubu için yeni gelişme

“Teşhir suretiyle hayasızca hareket” suçlamasıyla yargılanan Manifest grubu üyeleri hakkında, imza zorunluluğunun kaldırılmasına ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sahne performansları sırasında “hayasızca hareketler” yaptıkları iddiasıyla Manifest müzik grubu üyeleri ile sahnede dans eden kişiler hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri ile AYDEED sahne adını kullanan sanatçı Ayça Dalaklı’nın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında, “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

Dosyayı İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, 24 Ekim’de verdiği ara kararda sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinden imza şartını kaldırdı. Ancak yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

Manifest grubu üyeleri, soruşturma sürecinde 9 Eylül’de yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı. Grup üyeleri, dava kapsamında hâkim karşısına çıkmadan, dosya üzerinden yargılanacak.