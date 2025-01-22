Her 3 gençten biri artık 'ev genci'

Türkiye'de 4 milyon ev genci var! Yani 15-29 yaş aralığındaki her 3 gençten biri ne istihdam ediliyor, ne eğitimlerini sürdürebiliyor. Gençleri bu duruma getiren ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik etkenler Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiriyor.

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Ülkemizde her sosyal sınıftan 4 Milyon "ev genci" var. İş aramaya küsmüş gelecekten beklentisini kesmiş ailesinin imkanlarını kullanmak zorunda kalan mutsuz gençlik olarakta tanımlayabiliriz bu kesimi.

Türlü gerekçelerle, ne çalışıyor ne de eğitimlerini sürdürüyorlar.

 Türkiye'de 15-29 yaş arası her 3 gençten birinin "ev genci" olmasının altında yatan etkenler neler?

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler ve istihdam sorunu her yıl üniversite sorunu sayısını karşılayabilecek yeni istihdam ortaya çıkmıyor. Bir başka neden olarakta yetersiz mesleki olarak sayabiliriz.

 ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE HAZIRLANIRKEN NEREDE HATA YAPILIYOR?

Ebeveynlerin çocuklarını her türlü sıkıntıdan koruma çabası onları birey olma yolculuğuna hazırlıksız bırakıyor. Eğitim sisteminin odak noktası çocuğun okul başarısı, not ortalaması olduğu için çocuğun hayata dair temel başarısından uzaklaşmasına neden oluyor. Dijital dünyada vakit geçiren çocuklar dış dünyadan soyutlanıyor. Gerçek hayatla mücadele etme şansı bulamıyor.

Psikolog Nükte Balcı, Türkiye'nin geleceği gençleri üretimden koparan bu etkenler karşısında devletin ve ebeveynlerin alması gereken önlemlere dikkat çekti.

"Çocuklara küçük yaşlardan itibaren yaşlarına uygun sorumluluklar verilmelidir. Çocukların başkalarının duygularını anlama ve toplumla paylaşım içinde olma bilinci kazandırılmalıdır. Mesleki alanların ve ülkenin eğitim sisteminin toplumun ihtiyaçlarına uygun belirlenmesi ve bu konuda gençlerin teşvik edilmesi gereklidir. Herkes çocuğum doktor mühendis olsun istiyor ama bu ülkenin meslek erbabı ustalara da ihtiyacı var. Çocuklarımızın yaşadığı zorluklar, krizler ve sıkıntılar onların gerçek hayata hazırlayan şeyler olabilir. Problemleri kendilerinin çözmesine olanak sağlamalıyız. "

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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