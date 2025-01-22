Her 3 gençten biri artık 'ev genci'

Ülkemizde her sosyal sınıftan 4 Milyon "ev genci" var. İş aramaya küsmüş gelecekten beklentisini kesmiş ailesinin imkanlarını kullanmak zorunda kalan mutsuz gençlik olarakta tanımlayabiliriz bu kesimi.

Türlü gerekçelerle, ne çalışıyor ne de eğitimlerini sürdürüyorlar.

Türkiye'de 15-29 yaş arası her 3 gençten birinin "ev genci" olmasının altında yatan etkenler neler?

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler ve istihdam sorunu her yıl üniversite sorunu sayısını karşılayabilecek yeni istihdam ortaya çıkmıyor. Bir başka neden olarakta yetersiz mesleki olarak sayabiliriz.

ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE HAZIRLANIRKEN NEREDE HATA YAPILIYOR?

Ebeveynlerin çocuklarını her türlü sıkıntıdan koruma çabası onları birey olma yolculuğuna hazırlıksız bırakıyor. Eğitim sisteminin odak noktası çocuğun okul başarısı, not ortalaması olduğu için çocuğun hayata dair temel başarısından uzaklaşmasına neden oluyor. Dijital dünyada vakit geçiren çocuklar dış dünyadan soyutlanıyor. Gerçek hayatla mücadele etme şansı bulamıyor.

Psikolog Nükte Balcı, Türkiye'nin geleceği gençleri üretimden koparan bu etkenler karşısında devletin ve ebeveynlerin alması gereken önlemlere dikkat çekti.