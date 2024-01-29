Hulusi Akar Azerbaycan'dan Ermenistan'ı uyardı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Bakü'den Erivan'ı uyardı; ABD ve Fransa'ya mesaj verdi.

Azerbaycan'da bulunan Akar başkanlığındaki heyet önce Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ardından da 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı hulusi akar ve berbaeindeki heyeti kabul etti. Akar, temasların ardından kameralar karşısına geçti, Ermenistan'ı uyardı.

Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ın uzattığı bu barış elini bir an önce tutması ve bölgeye bir an önce barış ve huzurun gelmesi lazım. Çünkü bazı ülkeler bir şekilde Ermenistan'a kukla devlet elbisesi giydirmek istiyorlar. Eğer Ermenistan bu yanlış yola girerse 44 günlük savaşta olduğu gibi çok ciddi zarar görür, bedel öder. Buna meydan vermemek lazım. Bizim için esas olan barıştır, huzurdur, Kafkasların geleceğidir." dedi.

Akar, Türkiye Azerbaycan işbirliğinin devamlılığına vurgu yaptı. Akar konuşmasında, "Çok önemli işler yaptık. Bundan sonra çok önemli işler yapmaya devam edeceğiz. Sadece Türkiye ve Azerbaycan olarak değil, aynı zamanda Türk dünyasıyla Türk Devletleri Teşkilatıyla işbirliğimizi sürdürmek suretiyle ülkelerimizin güvenliğini ve savunmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.